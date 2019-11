Fúzje tusken De Harmonie en Neushoorn soe neat opsmite

Neffens KplusV krije beide ynstellingen net oermjittich subsydzje. Boppedat wurkje beide organisaasjes effisjint en is der gjin romte foar ekstra besparringen of ekstra fertsjinsten. Op it stuit wurkje Neushoorn en De Harmonie al gear. Neffens KplusV kin dat yn de takomst fierder útwreide wurde, bygelyks mei de kaartferkeap.

Kritysk sjen nei programma Zalen Schaaf

De finansjele posysje fan Neushoorn wurdt wol ûnder druk set troch Zalen Schaaf, skriuwt it advysburo. Popsintrum Neushoorn is oanwiisd as kearnfoarsjenning op it mêd fan popkultuer. Fan de gemeente Ljouwert mei dan ek ferwachte wurde dat se dêrnei hannelje. Der moat dus kritysker sjoen wurde nei it subsidiearjen fan produsinten dy't programmearje yn Zalen Schaaf. De betingsten yn Schaaf binne folle geunstiger fanwege de legere kosten.

As de opdracht foar popsintrum Neushoorn net oanpast wurdt dan is de takomst foar de ynstelling ûnwis. Neffens it advysburo ferliest Neushoorn dan syn besteansrjocht. It kolleezje fan Ljouwert besjocht no watfoar maatregels nedich binne om it fuortbestean fan it popsintrum te garandearjen.