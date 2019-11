"Fúzje tusken De Harmonie en Neushoorn smyt neat op"

Gjin ferrassing

Foar wethâlder Feitsma komt it nijs net as in ferrassing. Neushoorn hat oardel jier ferlyn al oanjûn by de gemeente dat it sa net klearkomt mei it jild. Foar 2019 en 2020 hawwe se ynsidinteel jild krige. Neushoorn soe it besteansjocht ferlieze as se net struktureel jild derby krije. De gemeente moat bot besunigje fanwege de tekoarten op it sosjaal domein. It Ryk hat in soad taken ôfskood nei de gemeenten.

Boargemaster en wethâlders sille no mei de ried om tafel om de konklúzjes en de oanbefellings fan it ûndersyk te bepraten. Se nimme de tiid om mei Neushoorn en De Harmonie te oerlizzen wat it bestjut foar harren. It ûndersyk giet oer it jier 2021 en fierder.