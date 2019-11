Opnij twa jier sel easke tsjin fertochten plofkreak De Lemmer

Der is opnij twa jier sel easke tsjin in 22-jierrige Lemster en in 27-jierige ynwenner fan Urk, dy't ferantwurdlik hâlden wurde foar in plofkreak op in pinautomaat by de Poiesz op 'e Lemmer. Dy plofkreak wie yn maaie 2017 en de twa soene der 130.000 euro by bútmakke hawwe.