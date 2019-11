'500 boeren yn Súdwesthoeke dupe fan útwreiding natuergebiet Aldegeaster Brekken'

Deputearre: it Ryk giet deroer

500 boeren liket deputearre Johannes Kramer "wat stoef, mar it soe kinne". Hy seit dat de provinsje yn dizze neat te sizzen hat, mar dat it foech by it Ryk leit. "Dy wiist Natura 2000-gebieten oan. Dêrby bepale se ek watfoar soarten beskerme wurde moatte, kwa bisten en planten."

Kramer fynt it goed dat boeren in brânbrief nei de minister stjoere. "Want ik kin my foarstelle dat de boeren eangst en argewaasje ha. De minister moat har hantekening noch sette."

Foar 1 desimber moat de provinsje mei mear stikstofmaatregels komme, al wol Kramer him net fêstbine oan dy deadline. "We geane de petearen oan. Beskerming fan de natuer is hiel wichtich, mar der is ek in ekonomysk belang. Dat komt no hurd tsjininoar oan. Dy diskusje moat op it lanlike nivo plakfine. Mar wat der ek gebeurt, de Fryske situaasje moat derby passe."