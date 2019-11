Boskwachter Vriesema mei pensjoen: "Bring boer en natuerbehearder byinoar"

Krekt dêr tinkt hy dat der winst te heljen is tichtby grutte natuergebieten yn gearwurking mei boeren. De lânbou liket nei in oare wize fan buorkjen ta te gean en dat kin in kâns opsmite foar gearwurking, tinkt Vriesema: "In boer is fan oarsprong in natuerbehearder en in natuerbehearder is wol wat in boer. En dat moet wol by elkoar te bringen wêze. Der wurdt no wolris wat in muorre oplutsen tusken beiden. En dat is net goed."

Natuerbehearder wurdt boekhâlder

Ek de besunigingen op de natuer wurde noch hieltyd field. Vriesema: "Ik ha wolris it idee de lêste jierren dat de natuerbehearder wol wat in boekhâlder wurdt; dat je mear dwaande binne mei de sinten as mei de natuer. En dat is net goed."

Al siket hy de oplossingen net yn in soad mear jild, mar benammen yn it nimmen fan de goeie maatregels. Vriesema: "Dêr wurdt al jierren oer praat en der wurdt sa'n bytsje dien."