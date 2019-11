Friezen yn Australië meitsje harren soargen om boskbrannen

Koffers yn 'e gong

Dêrom stean de koffers al yn 'e gong. "We ha de koffers al pakt, dus as we dochs evakueaarje moatte, dan kinne we sa fuortride. Mar hooplik komt it net sa fier", seit Jildou Boschma. Yn de koffers sitte wat klean, wichtige papieren lykas it troudokumint en de bernte-aktes, en paspoarten. "Al it oare kin ferfongen wurde."

De ofrûne dagen hong der al in soad reek yn de omkriten fan it plak dêr't Boschma wennet. "We hawwe goed it hiem opromme, blêden fuorthelle, de goatten leech, want it is hiel drûch by ús. Wy hawwe in hiele skoft gjin rein hân", seit Jildou Boschma. Troch safolle mooglik guod op te romjen dat brâne kin, besykje de minksen de kâns op it oerslaan fan brannen lytser te meitsje. Dat is it iennige dat se no dwaan kinne. As de wyn fannacht nei it noarden draait, is de kâns grut dat Boschma echt fuort moat. Yn dat gefal ride se nei it noarden ta. Op in oere riden wennet in freon dêr't se feilich ferbliuwe kinne.