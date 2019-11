Beyers Naudé set dosint op non-aktyf om relaasje mei learling

Foarsitter fan it Kolleezje fan Bestjoer fan CVO Noard-Fryslân, de feriening foar kristlik ûnderwiis, wol net sizze oft it om in yntern of in strafrjochtlik ûndersyk giet. Hy hopet al dat it binnen in moanne klear is.

De learling sit net mear op it Beyers Naudé. De mooglike relaasje is koartlyn oan it ljocht kaam. Dêrop binne fuort maatregels naam. Yn de mail oan de âlders freget rektor Bernadette Pelgrum om begryp en weromhâldendheid.