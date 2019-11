Basispreemje De Friesland yn 2020 gelyk oan dy fan dit jier

Direkteur Steven Hofenk fan De Friesland seit oer it oansprekken fan de reserves: ''De Friesland zet al 5 jaar eigen vermogen in om premiestijgingen te dempen. Dit jaar gebruiken we hiervoor 17 miljoen. Dit is op jaarbasis ongeveer 36 euro per premiebetalende verzekerde die we gebruiken om de premie voor onze klanten betaalbaar te houden".

De preemje foar de oanfoljende fersekeringen wurdt op in letter tiidstip bekend makke.