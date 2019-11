Maksimumsnelheid op sneldiken nei 100 kilometer it oere

De maksimumsnelheid op alle sneldiken yn Nederlân wurdt 100 kilometer it oere. Op plakken dêr't no 130 de maksimumsnelheid is, mei dat tenei allinnich tusken 19.00 en 06.00 oere noch. It is de wichtichste stikstofmaatregel dy't it kabinet foar de koarte termyn nimt. Dat meldt de NOS.