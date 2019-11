Berging guod kontenerramp hâldt hast op

Der lizze noch wol dielen fan twa konteners ûnder it sân fan it Rif; de sânplaat tusken Skiermûntseach en It Amelân. De ynhâld dêrfan is al earder fuort helle, seit wurdfierder Anne van der Meer fan Rykswettersteat.

Reder MSC moast noch by 34 lokaasjes yn de Noardsee del dêr't mooglik noch kontenerresten lizze soenen. Dat hawwe sy no dien en yn fyftjin gefallen lei der noch guod fan de MSC Zoe. Dat is no opromme en ôffierd.

Dêrmei is alles noch net dien, want der is noch hieltyd gjin akkoart oer de skea-ôfhanneling. De minister hat de Waadeilannen oanbean harren claims alfêst te beteljen wylst der fierder ûnderhannele wurdt.