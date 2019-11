Fertochte fan moard op Sineeske hierbaas yn Ljouwert bliuwt langer fêst

Op 7 febrewaris is der wer in sitting, mar de ferwachting is dat de saak dan noch hieltyd net ynhâldlik behannele wurde kin. De man wurdt derfan fertocht dat er op 1 of 2 july syn hierbaas mei geweld om it libben brocht hat. Nei't it slachtoffer in pear wiken net sinjalearre wie, gong de plysje it hûs yn. Under in stapel klean yn de sliepkeamer fûnen se it stoflik omskot fan de ferhierder.

Skedel brutsen en knarsbien strôt stikken

Dy hie syn skedel op ferskate plakken brutsen en it knarsbien yn de strôt wie ek stikken. Neffens de offisier fan justysje is de man yn de wenkeamer om it libben brocht.

In oare ferhierder hat ferklearre dat er yn de moarntiid fan 2 july in flinke rûzje heard hat. Hy hie de ferhierder de dei dêrfoar foar it lêst sjoen. Dêrnei wie de fertochte konstant oan it skjinmeitsjen. De plysje hat ûntdutsen dat de fertochte foar en nei it fermoedlike tiidstip fan de moard skjinmakmiddels kocht hat.