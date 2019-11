Liander pleatst tûke enerzjymeters yn De Fryske Marren

Nije enerzjymeters binne wichtich om't der hieltyd mear minsken binne dy't mei bygelyks sinnepanielen stroom opwekke foar harren sels en foar weromleverjen oan it enerzjynet. Ek kinne steuringen mei de nije meters better opspoard wurde. Dêrom is it neffens Liander in wichtige stap om de elektrisiteitsnetten klear te meitsjen foar de takomst.

It pleatsen fan de nije meters kostet de ynwenners neat. Wa't it no net wol en letter alsnoch, moat dan wol in fergoeding betelje foar it pleatsen. De nije meters wurde noch net daalks yn de hiele gemeente pleatst, mar as earste yn acht postkoadegebieten. It wurk wurdt útfierd troch GEAS.