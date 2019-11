Wer spoeddebat oer hegere noarm PFAS yn Tytsjerksteradiel

PFAS is in groep mei 6.000 gemyske stoffen dy't fan natuere net foarkomme yn it miljeu. De reden dat der no wer in spoeddebat oanfrege wurdt is neffens Koopmans dat ferskate gemeenten yn Nederlân de kar makke ha om tydlik in hegere noarm ta te stean as de 0,1 mikrogram. Dat wie foarige wike by it earste spoeddebat noch net it gefal.

De inisjatyfnimmers fan it spoeddebat ferwachtsje tsientallen ûntslachoanfragen yn de gemeente at der neat gebeurt.