Stiennen fertelle: it ferhaal fan in lêste rêstplak

Giny Bastiaans bewarre de urn mei jiske fan har man oant no ta yn in kast yn de keamer. Alle simmers sette se de urn yn de tún ûnder it ôfdakje: it favorite sitplak fan har man Johan, dy't fjouwer lyn ferstoar op Keningsdei. Sy wist net krekt wat se dwaan moast om har man it lêste plak te jaan.

Yntusken wie har Ingelske skoansoan by it slachfjild fan de Earste Wrâldoarloch oan de Somme west. Hy wist dat syn oerpake dêr omkommen wie. Yn ien eachopslach seach er doe de namme fan syn oerpake stean op in tinkstien mei 72.000 nammen. James Purcy Cupid. Troch dy namme yn stien kaam dy persoan werom yn de famylje.

Stiennen fertelle wat

"Doe wist ik: stiennen kinne wat fertelle. Ik siet dermei: hoe gean ik om mei de urn fan myn man? Dy namme yn de stien brocht it ferhaal oer in minske yn de famylje. Ik bring in ferhaal oer myn man en ik wol de namme fan myn man fêstlizze yn in stien. Dat de stien it ferhaal fertelt fan de man dy't ik leafhie."