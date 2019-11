Slagge 'operaasje': Foanejachtbrêge yn Wâldwei iepen fanwegen brêgetransport

It is ek unyk dat de iepening fan de Foanejachtbrêge middeis is. Eins wurdt dat, ás it al dien wurdt, allinne yn de nacht dien. Mar foar dit transport makket Rykswettersteat in útsûndering. Dat om't de spoarbrêge Grou oer it Prinses Margrietkanaal nei 17 novimber tydlik net betsjinne wurdt fanwegen ûnderhâld. Op dizze wize is der sa min mooglik hinder op it wetter fan de haadfarwei De Lemmer-Delfzijl.