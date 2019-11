Steatsboskbehear oan it wurk mei de bosk by Duerswâldmer Heide

Ynkoarten set Steatsboskbehear útein mei it úttinjen en ferjongjen fan boskfakken oan de eastkant fan de Duerswâldmer Heide, it natuergebiet tusken Wynjewâld en Waskemar. De wurksumheden moatte de bosk wer takomstbestindich hâlde. Troch it wurk kinne ferskate paden in skoft minder tagonklik wêze.