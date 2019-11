Shorttracker Brunsmann mist Aziatyske wrâldbekers

Brunsmann die it ôfrûne wykein mei oan in KNSB Cup yn Utrecht. De oare riders fan de nasjonale seleksje sieten yn Kanada foar de twadde wrâldbekerwedstriid, mar dêr waard Brunsmann net foar oproppen. De earste, in wike earder yn Salt Lake City, hie hy noch wol meidien.

Op it iis fan Utrecht gie it mis op de 1.000 meter. By in fal fan Sven Roes waard Brunsmann, dy't krekt dwaande wie oan in ynhelaksje bûtenom, meinommen de kessens yn. Doe wie fuortendaliks dúdlik dat it om in slimme blessuere gie, wêrnei't Brunsmann nei it sikehûs ta brocht is.