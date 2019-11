Noed oer feilichheid fan krusing N357 mei Doniawei by Hallum

De FNP makket him soargen oer de oanpak fan in krusing by Hallum. It giet om de krusing fan de N357 mei de Doniawei. Der giet in soad swier ferkear oer de krusing nei it yndustryterrein yn de buert. Neffens de FNP fine in soad Hallumers it krúspunt ûnfeilich.