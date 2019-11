Trije No Surrender-leden oanholden foar kriminele aktiviteiten by Noardwâlde

De saak is oan it ljocht kommen troch in melding by Meld Misdaad Anoniem dat yn in loads yn Wynjewâld en Noardwâlde ûnderdielen lizze soene fan stellen auto's. Yn oktober 2018 hat de plysje de loadsen leech helle. It die bliken dat it yndie stellen guod wie út de omjouwing fan Amsterdam en Arnhem. Dêrnei is in resjerzje-ûndersyk opset.

Buskes stelle, strippe en ferkeapje

De trije manlju wurde derfan fertocht yn organisearre ferbân de bussen te helen. Sy lieten nei alle gedachten de bedriuwsbuskes stelle op bestelling om se dêrnei útinoar te heljen en wer te ferhanneljen. It giet yntusken grif om 50 buskes.