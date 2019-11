Danny Noppert is útskeakele op Grand Slam of Darts

Danny Noppert fan De Jouwer is útskeakele op de Grand Slam of Darts. Konkurrint Ryan Harrington wûn ienfâldich mei 5-1 fan in min spyljende Wayne Warren. Om't Noppert earder de op de jûn ferlear fan Peter Wright, is hy tredde yn de pûl wurden en giet hy net troch nei de knock-out faze.