Oerlêst Ljouwerter fleanbasis: op wei nei rekôr tal klachten

Wurkgroep loftkwaliteit

De wurkgroep loftkwaliteit wurdt ek wer ny libben yn blaasd. It inisjatyf fan Geert Verf fan doarpsbelang Marsum wurdt omearme troch Definsje. Verf wol sa helder krije wat de F-35 útstjit: "Yn Amearika is dat gewoan bekend, dêr ha se alle sifers iepenbier. Dat moat dan hjir ek. Seker no't der sa'n soad diskusje is oer de útstjit fan stikstof. As je ûndersykje ha je it gewoan helder." De GGD-Fryslân soe dan mooglik ûndersyk dwaan kinne nei sûnensklachten fan omwenners.

Gjin nije miljeufergunning

Der leit noch gjin nije miljeufergunning foar de fleanbasis Ljouwert. Dêr waard oan wurke om dy wer by de tiid te krijen en ek om tal fan losse fergunningen te bondeljen. Troch de problemen mei de PAS, it Programma Aanpak Stikstof, leit de proseduere no stil. Basiskommandant Stallmann is dêr koartlyn oer ynformearre. It betsjut net dat der no yllegaal flein wurdt. De fergunning sa't dy der lei is noch by de tiid en jildich.