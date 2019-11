MKB Noord: rappe treinferbining 'Lelylijn' en treinstasjon Drachten needsaaklik

In rappe ferbining mei de Rânestêd is better foar de fersprieding op de wenningmerk, soarget foar minder druk op it spoar yn Zwolle en draacht sa by oan duorsum ferfier, sa seit de ûndernimmersorganisaasje. Harren sympoasium is op 2 desimber yn Drachten. En dat is net samar. Neffens de organisaasje is Drachten 'de grutste stêd fan Nederlân sûnder treinstasjon' en dat moat oars.

Foardat de Lelylijn der echt komt, is stipe fan boargers nedich. Op it sympoasium sille eksperts en foarstanners fertelle wat de krekte plannen binne en wat de urginsje fan de rappe treinferbining is. De organisaasje wol ek graach dat foar- en tsjinstanners fan de Lelylijn mei mekoar yn debat gean. Dizze talkshow wurdt organisearre troch it Dagblad van het Noorden en de Leeuwarder Courant.