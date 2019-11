Stim op de meast oansprekkende foto's út de Twadde Wrâldoarloch

Kommissaris fan de Kening Arno Brok presintearre moandei syn fotokar. Hy hat in protte gefoel by de foto. "Op dizze foto kaam it ikoanyske byld fan ús Aldehou versus de oarloch by inoar," fertelt Brok. "Dat we ek yn ús haadstêd oarloch hienen, dy twa fasetten, kamen by inoar en dat ropt foar my it byld op dat it tichteby is."

Brok warskôget dan ek dat wy net te maklik tinke moatte oer de frede dy't wy kenne. "Oarloch is altyd tichteby. We kinne no wol sizze en tinke dat it 74 jier lyn is en dat it net op 'e nij bart. mar it kin sa wer oars wêze."