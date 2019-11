Isaac Gillissen fan Harns kin race as de bêste

"Het is een racespel wat heel realistisch is, de auto en het circuit zijn net als de echte auto's en circuits. Ik speel het op de computer met een stuurtje en dat geeft weerstand net als in het echt. Zelfs Max Verstappen bereidt zich op de simulatie ook zo voor op wedstrijden. Het is eigenlijk niet van echt te onderscheiden", fertelt Isaac Gillissen.

Hy hat him online kwalifisearre en mocht nei de finale. "Daar in Keulen moest ik race op een podium met commentaar erbij."

Kinst der ryk fan wurde mar dan "moet je er zoveel tijd in stoppen dat het niet meer leuk is. Ik doe het nu een uurtje per dag, om te oefenen. Dus dat is goed te combineren met mijn studie lucht- en ruimtevaarttechnologie in Delft."

Hy sil tongersdei nei Las Vegas. "Het is wel een achtbaan deze week. Na Keulen is mijn telefoon niet meer gestopt met trillen, ik kreeg zoveel felicitaties." Sneon binne de wedstriden. Oaren sizze dat er favoryt is op de WK. "Ik moet de circuits nog wel goed oefenen.

It leafst wol er yn in echte auto race. "Dat is wel mijn einddoel. Als ik win, maak ik kans op het F1 team van Maclaren om virtueel te racen. Dat zou heel gaaf zijn. Zo'n wedstrijd opent deuren om in een echte auto te zitten."