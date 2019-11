FIDEO: Hanneke Zonderland tinkt gaswinning De Hoeve keare te kinnen

De gemeente Weststellingwerf tinkt goeie kâns te hawwen om de gaswinning by De Hoeve tsjin te hâlden. Dat seit wethâlder Hanneke Zonderland yn It Polytburo. Gasbedriuw Vermilion wol dêr wer begjinne mei gaswinning, nei't dêr tsien jier lyn in ierdbeving west hat en de winning stillein is.