Sportcast: "Cambuurkommissaris Jan Koster is in plúsplakker"

Opfallende 'move' Jan Koster

Cambuur wûn nei in sterke wedstriid mei 2-1 fan Roda JC. De Ljouwerters rinne sels út op konkurrint NAC Breda. Geert van Tuinen fynt lykwols noch hieltyd net dat Cambuur in útsprutsen favoryt is foar promoasje, want "it sil net altyd hosanna wêze by Cambuur."

De Ried fan Kommissarissen hat der wol wer in lid by mei de komst fan Harry van der Zee. Ek Jan Koster bliuwt dochs oan as kommissaris. Earder kaam noch nei bûten dat Koster in 'funeminteel ferskil fan ynsicht' hie mei Cambuur. Geert van Tuinen fynt it frjemd dat er dan dochs bliuwt: "As je in fûneminteel ferskil fan ynsjoch hawwe en der feroaret hast neat en je komme dochs werom, dan fyn ik dat in opfallende 'move'." Presintator Andries Bakker freget him ôf hoe't dit sa kin: "Is Jan Koster miskien in plúsplakker?"