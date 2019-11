Takomst fan Walk of Fean ûnwis troch nije fernielingen

Twa boarstbylden fan Ireen Wüst en Sjoerd Feenstra wiene foar de offisjele iepening yn juny al stikken makke. Alle tsien bylden fan 'Walk of Fean' binne dêrnei fan de rûte helle en oanpast. Mar dat mocht net helpe. It 'hichtepunt' fan it fandalisme wie in pear wiken lyn doe't it byld fan Jorrit Bergsma yn it sintrum fan It Hearrenfean fernield is.

It hieltyd wer opnij meitsjen fan in byld kostet in soad jild. Dêrom is it hast net te dwaan om de Walk of Fean op dizze wiize yn stân te hâlden. Inisjatyfnimmer 'n Gouden Plak is dan ek bot teloarsteld yn de situaasje. It bestjoer tinkt op it stuit fierder nei oer de takomst fan de kuierrûte.