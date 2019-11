Buurvrouw & Buurvrouw Bus wol 'buorfrou' wêze foar dakleazen

De buorfrou is symboalysk bedoeld, elk kin in oar helpe. "De bus komt op vaste plekken in de gemeente volgens een vaste dienstregeling . Je kunt er dingen brengen en halen."

De ferboude bus hat bakjes mei sokken, mûtsen, sjaals, toksboarstels, in bon foar in lekker broadsje of in kop sop. "Er zijn allemaal vakjes met bijvoorbeeld kleding, dekens en levensmiddelen. Het gaat om wederkerigheid, elkaar helpen."