Fryslân DOK 'Hert & Siel' nochris te sjen yn filmhûs Slieker

Yn it binnenste fan de motor sit in glêzen pot, dêr't de keunstner it balseme hert fan in hynder yn stopje woe. Dat hert soe de 'besieling' fan it keunstwurk wurde. It soe komme fan in hynder dat in natuerlike dea stoarn is.

Opskuor

Nei de premjêre fan de film by it Noordelijk Film Festival, freed 8 novimber, wie opskuor ûntstien oer de film. It Fries Museum hie keunstner Éric van Hove frege om gjin hert fan in hynder yn it keunstwurk te ferwurkjen. It museum wie benaud dat biste-aktivisten yn aksje komme soene. Omdat it museum opdrachtjouwer is, is direkteur Callens fan miening dat it museum meiprate mei oer it keunstwurk. Dochs fynt hy wol dat de keunstner úteinlik frij is om sels de kar te meitsjen.