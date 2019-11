SC Cambuur skriuwt wer swarte sifers, mar noch altyd negatyf eigen fermogen

Neffens Gerald van den Belt is it unyk dat der op 'e nij sokke jiersifers helle binne. "We zijn er hartstikke blij mee. Ik denk niet dat het vaak is voorgekomen dat we zulke cijfers hebben gepresenteerd", fertelt de finansjeel direkteur fan de Ljouwerters. De ferkeap fan Mous is ien fan de oarsaken fan de positive sifers. Mar, in part fan dy transfersom komt ek noch by it finansjele jier dat no rint. Datselde jildt foar de ynkomsten út de transfer fan Nigel Robertha. "Dus die gaat in de cijfers van 2019/2020 voorkomen."

Wat wol opfalt oan de jiersifers is dat de ynkomsten fan de klup foar it tredde jier op rige weromrinne. Neffens Van den Belt is dat in logysk gefolch fan de sportive prestaasjes fan de ôfrûne jierren: "Elk jaar dat je in de eerste divisie speelt, gaan de inkomsten achteruit. Deels omdat de televisie-inkomsten jaarlijks twee ton dalen. Daarnaast zie je dat ook de inkomsten uit de seizoenkaarten en de sponsoring een klein beetje teruglopen, elk jaar dat je in de eerste divisie speelt."