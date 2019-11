Boek fertelt oer libben fan Syb van der Ploeg: "Sport en muzyk binne belangryk"

Syb fertelt hoe't muzyk en sport him as akteur, muzikant en sporter foarme hawwe. Yn it boek steane ek ynterviews dy't hy mei syn sporthelden Foppe de Haan, Hennie Kuiper, Rintje Ritsma, Gerard Nijboer, Rob Barel en Henk Angenent hie.

By it boek hat Syb ek in cd mei nûmers dy't er foar elk fan syn sporthelden skreau en in teäterfoarstelling makke. It plan foar it boek, de cd en de foarstelling ûntstiene doe't er twa jier lyn de foarstelling 'Sportsound' makke, dêr't safolle anekdoates en sportferhalen by boppe kamen dat er it skande fine soe om dizze ferhalen net breder te fersprieden.