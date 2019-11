Bombardemint by Terherne betocht mei plantsjen fan beammen

Tusken tsien en alve oere waarden fjouwer beammen plante, foar elk slachtoffier ien, en dat wie krekt op it momint dat 75 jier lyn de bommen foelen op de pleats fan de famylje Hoekstra. Aldste soan Jaap Hoekstra hat de oarloch oerlibbe en wie oanwêzich by de betinking. Hy fynt it moai dat der no in oantinken oan de slachtoffers is. "Je komme noch wolris wer werom en seker op sa'n dei as hjoed, ja, dan tinke je der wer hiel goed oan."

"It wie in moaie, sinneskyndei"

Hoekstra wie sân jier âld doe't de bommen foelen en hy kin it him noch goed heuge. "It wie in moaie, sinneskyndei wit ik noch. Ik gong mei ús heit en myn broer, dy't doe fiifenheal wie, nei ús pake oan de Mardyk om molke te heljen. Doe't we weromkamen, kamen de fleantugen deroan en se fleagen sa leech dat ik de piloat yn de cockpit sitten seach."