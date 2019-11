Boskwachters It Fryske Gea wolle wapens: "Allinnich in portofoan foldocht net mear"

De wurkomjouwing fan in boskwachter liket sa moai: de sinnestrielen troch de beammen, de blêden op de grûn en de frije natuer om dy hinne. Dochs komme boskwachters ûnder it wurk yn ûnfeilige situaasjes telâne. Om hjir sa goed as mooglik op reagearje te kinnen, wolle se wapens ha. Ien fan dy boskwachters is Sipko Sikkes. Hy wurket foar It Fryske Gea yn de Rysterbosk en is drok yn petear mei de plysje om in wapenfergunning te krijen.

Sikkes hat al ferskate kearen gefaarlike situaasjes meimakke. "In pear jier ferlyn wiene der wat bern dy't hjirre yn in fûgelsjochhutte sieten. Sy wiene dêr dwaande om drugs te dealen", hellet er in foarfal nei boppe. "Ik kaam der doe op ôf, mar dat wie nochal driigjend fansels. In tal jongeren dat der mei boksbûgels en drugs yn de hutte sieten. Dan kinst der allinnich hinne gean, mar dat is freegjen om problemen."

Hieltyd slimmer

Sikkes sit al 30 jier yn it fak, mar fernimt dat it hieltyd slimmer wurdt. "We meitsje dingen mei", fersuchtet de boskwachter, wylst er troch it bosk rint. "Sa ha wy bygelyks in himpkwekerij hân op it terrein. Njonken dat binne der in soad betize minsken en dêr stapst ek net fluch op ôf ast neat by dy hast." Der binne ek minsken dy't sels wapens by har ha. "Se binne der ek mei boksbûgels en stekwapens", seit Sikkes. "Gean der dan mar hinne mei dyn bleate hannen."