Lessen fan Google foar ûndernimmers en studinten yn Ljouwert

Marleen van Mastwijk hat moandei de earste workshop folge. Van Mastwijk hat jierren foar in baas wurke, mar nei in sabbatical fan twa jier hat se it roer omgoait. Se wol no har eigen websjop. En dêrfoar tinkt se de workshops yn de Google Bus goed brûke te kinnen. "Ik heb me voor drie workshops ingeschreven. De basiskennis is er al, maar ik wil graag meer weten over hoe mijn toekomstige webshop beter zichtbaar is en hoe ik mijn doelgroep goed kan bereiken."

Ek profyt foar Google

Goed fûn wurde op de sykmasine fan Google is foar ûndernimmers tige wichtich. Mei de advertinsjes ferstjinnet Google in soad jild. Dat Google minsken sels leart hoe't je boppe-oan harren eigen sykmasine komme te stean, fynt Van Mastwijk gjin probleem. "Google helpt mij nu ook om een betere ondernemer te worden doordat ik leer hoe ik mezelf beter op de kaart kan zetten."

Minsken dy't meidwaan wolle oan in kursus wurdt advisearre om harren fan te foaren yn te skriuwen. Moandei stiet de bus op it Waagplein, tiisdei op it Wilhelminaplein en woansdei, tongersdei en freed wer op it Waagplein.