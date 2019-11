It ferburgen ferhaal fan it wurkkamp op De Himrik

Omrop Fryslân stiet dizze wike wiidweidich stil by de ferhalejûn fan freed 15 novimber. Ferline jier wie dit ien fan de ûnderdielen fan de iepening fan it Kulturele Haadstêd-jier en it krijt no in ferfolch. Op mear as hûndert plakken troch de hiele provinsje hinne wurde der ferhalen ferteld: by minsken thús, by bedriuwen, yn de hoareka en yn musea.