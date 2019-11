Twarres nei tweintich jier werom op Liet

It ferske sil útfierd wurde mei strikers, krekt as dat yn 1999 dien waard. De muzyk foar dy strikers moast wol opnij skreaun wurde, omdat de oarspronklike partijen fuortrekke binne. De strikers komme fan it Frysk Jeugd Orkest.

Twarres bestie yn 1999 út Mirjam Timmer en Johan van der Veen. Kristian Dijkstra nimt freed it plak fan dy lêste yn. "Fansels hiene we graach wollen dat Johan der by wie", seit Timmer. "Mar yn ferbân mei syn sykte slagget dat net mear. Gelokkich minge de stimmen fan Kristian en my hiel goed. Wy sjogge it dan ek as in kadootsje fan ús oan Liet."