Frou ferwûne by stekpartij op stasjon De Westereen

Hoe slim de ferwûningen binne, is noch net dúdlik. It slachtoffer soe wol oansprekber wêze en is nei it sikehûs oerbracht. De plysje hat in mes fûn en ûndersiket, ûnder oare mei in helikopter, wat der krekt bard is. De plysje siket tsjûgen fan it ynsidint.