Roeiferiening Wetterwille wint boatrace fan Grinzers

It wie Wetterwille dy't der úteinlik mei de winst fan trochgie. De Ljouwerter roeiers diene der yn totaal 107 sekonden minder lang oer as harren tsjinstanners út Grins.

It is in histoaryske race dy't yn 1926 foar it earst fearn waard en no foar it 100-jierrige jubileum fan Wetterwille wer nij libben yn blaasd is. As it oan de organisaasje leit, is dizze âlde tradysje -dy't in fariant is op de jierlikse boatrace tusken Oxford en Cambridge- yn eare werom brocht.