Harry van der Molen: mooglik needwet stikstof nedich

"It is in hiele lestige kwestje", neffens Van der Molen. "Wy fine dat de boeren de kâns ha moatte om te buorkjen. It plan fan D66 om de maksimumsnelheid nei 90 kilometer de oere werom te bringen wize we ôf as 'net realistysk'."

Wêryn't de oplossing dan wol socht wurde moat liet de Fryske parlemintariër yn it midden. "Earlik sein sit ik ek net sa yn it stikstofdossier. It kabinet sil op koarte termyn mei plannen komme. Allinnich al it feit dat dêrby it senario fan in needwet neamd wurdt, jout al oan dat it om in lestige puzel giet."