Bûnskânselier Merkel nûget Omrop-ferslachjouwer út foar waarm miel

"Dat Merkel der ek by wie, wie in grutte Überrasschung foar ús", seit Falkena. "Nei de tiid like se samar fuort te wêzen, mar dat wie net sa. Se siet boppe yn in keammerke apart te iten mei in stikmannich partijgenoaten. En omdat se dat selskip wat saai fûn, frege se de minsken fan 'Wir sind Europa' derby."



Troch de minsken fan 'Wir sind Europa' út te nûgjen woe Merkel blike litte dat se it bot wurdearret as minsken har ynspanne foar in bettere dialooch tusken de Europeeske Uny en de boargers. Europa giet Merkel oan it hert, sei se yn har spontane taspraak. "It giet allinnich mar goed mei Dútslân, as it goed giet mei Europa."

Beskieden oer fal fan de muorre

Oer de fal fan de muorre, dit wykein 30 jier lyn, wie se opfallend beskieden. "Op 8 novimber hie ik der gjin idee fan dat dit al op 9 novimber barre koe."

Merkel wenne doe sels yn East-Berlyn en wie, lykas in soad steds- en generaasjegenoaten, út de skroeven. Neffens Merkel is de fal fan de muorre ek te tankjen oan opposysjebewegingen yn oare East-Europeeske lannen, lykas Solidarnosj yn Poalen en Charta yn Tsjechië. Dy hiene de ûntwikkeling yn gong set dy't it iepenjen fan de muorre mooglik makke.

Berliner Frikandellen en wite wyn

De lytse byienkomst mei Merkel by in buffet mei Berliner Frikandellen en wite wyn hie in fertroulik karakter. Falkena moast, lykas in Ingelske kollega-sjoernalist, ynstimme mei de 'Unter drei'-koade, wat betsjut dat neat fan wat dêr sein is, nei bûten brocht wurde mei.

Hy kin wol sizze dat Merkel in tige ûntspannen yndruk makke. "Se makke grapkes yn it Dútsk en Ingelsk en hat ek dúdlik gefoel foar humor. Se komt wolris wat stiif oer, mar dêr wie no neat fan te fernimmen. In belangstellende, sympatike frou, ik kin it net oars sizze."