Boekekast #7: Famke famke fan Ale S. van Zandbergen

'Famke famke' fertelt it ferhaal fan dosint Nederlânsk Haije Alkema. It lesjaan jout him net mear in protte foldwaning, leaver skôget er skilderijen mei syn maat Konrad Skoat. Pas as er de santjinjierrige Aam Alsem yn 'e klasse kriget feroaret der wat. Aam toant ynteresse yn Alkema syn literatuerlessen. Alkema op syn beurt kin it famke net mear út syn tinzen krije.

It gefaarlike spultsje dat Haije Alkema as santjinjierrige mei Lies, Yfke en it hynstefamke Saapke spile soarget foar de spannende apoteoaze oan de ein fan it boek.