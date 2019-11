Reedrider Jorrit Bergsma wûn nei in machtige demarraazje de fjirde maratonwedstriid fan it seizoen. Op It Hearrenfean wie er de sterkste fan in kopgroep fan seis. By de froulju wie Marijke Groenewoud de bêste Friezinne. Sy ferlear yn de sprint fan Irene Schouten.

Gearfetting fan beide races: