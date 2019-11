Trainer Johnny Jansen: "Ejuke wisselen? Nee, hij kan het verschil maken"

"Soms denk je, pass die bal een keer eerder. Dat dacht ik volgens mij ook bij de 2-1, leg die bal terug op mij", sei ynfaller Jordy Bruijn oer Ejuke. Dochs is de Nigeriaan wichtich foar de ploech. "Hij is altijd dreigend en gevaarlijk, dat is fijn."

Faak op 'e bank

Bruijn begûn it seizoen noch mei in basisplak, mar sit no faak op de bank. "Wat mij betreft kan ik er gewoon in, het is alleen de keuze van de trainer. Ik ben er altijd klaar voor."