Aris net langer hikkesluter nei earste 'echte' winst

Aris begûn de wedstriid goed en pakte al gau in marzje fan tsien punten. Amsterdam kaam wol wat tichterby, mar it earste kwart einige úteinlik yn 20-15. Ek yn it twadde kwart hold Aris dy foarsprong fêst, oant in rêststân fan 39-37.

Nei it skoft luts Aris de goede line troch. It team boude de foarsprong stadichoan wer wat út oant 64-54 op it ein fan it kwart. Dy foarsprong joegen de Ljouwerters yn it lêste part fan de wedstriid ek net mear fuort en se wûnen úteinlik mei 86-78.

Earste winst

It wie de earste echte winst foar de Ljouwerters. Earder waard wol in reglemintêre 20-0 oerwinning op Leiden behelle. Troch de winst hellet Aris de Amsterdammers yn op de ranglist. De Ljouwerters binne dêrtroch net langer hikkesluter.