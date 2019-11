Bergsma mei machtige demarraazje nei maratonwinst op It Hearrenfean

Healweis de wedstriid like de helte fan it peloton op wei nei in ronde foarsprong, mar dy foarsprong bleaun net yn stân. Dêrtroch kaam alles wer byinoar. By it peloton sieten, lykas by de froulju, in oantal langebaanriders. It gie om bygelyks Koen Verweij, Chris Huizinga en Kars Jansman

Kopgroep

Op sa'n fyftich ronden foar de ein kaam der dochs in kopgroep. Seis manlu, mei de twa Friezen Jorrit Bergsma en Bart de Vries dêr by, pakten in ronde foarsprong. Se bleaune oer en giene op wei nei de finish. Bergsma gie acht ronden foar de ein fuort út de kopgroep. Dêrefter seagen de fiif oaren nei elkoar, wêrtroch't Bergsma de romte krige.

Ariëns besocht noch wol om it gat ticht te riden, mar hy slagge dêr net yn. Dêrtroch koe Bergsma op de finish de hannen yn de loft smite.