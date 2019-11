Tristan Bangma moat trainingsskema baanseizoen omsmite fanwegen oanriding

Op in krusing kamen se efter in buske wei en waarden skept troch in automobilist dy't harren dêrtroch net sjoen hie. De paralympysk fytser hat der swier kniesde ribben oan oerhâlden en rint dêrtroch behoarlike fertraging op yn syn tarieding. Syn fytsmaat hie gjin ferwûningen. Der wie ek behoarlike skea oan harren materiaal.

Trainingsskema oanpasse

Yn septimber waard Bangma noch wrâldkampioen op de dyk. No wiene Tristan en syn maat Patrick Bos yn tarieding op it baanseizoen. It trainingsskema moat no oanpast wurde. Bangma hat behoarlike pine, benammen by it sliepen.

Oer trije wike is de earste baanwedstriid yn Manchester. Neffens Bangma kin dy wedstriid wol helle wurde.