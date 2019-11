"Aksje fan supportersferiening Nieuw Noord hat grins oerskieden"

Supportersferieniging Nieuw Noord hat in grins oerskieden mei it ophingjen fan posters op It Hearrenfean en omjouwing. Dat fine de plysje en de gemeente Hearrenfean. De supportersgroep hat hûnderten posters ophongen, as protest tsjin de straffen dy't de gemeente en de plysje jûn ha nei oanlieding fan de wedstriid tsjin VVV Venlo.