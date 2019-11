Groenewoud twadde efter Schouten by maraton op Thialf

Om't der foar de langebaanriders gjin wedstriid is dit wykein, diene der ek ferskate froulju fan de langebaan mei. Under oaren Esmee Visser en Carlijn Achtereekte lieten harren foaroan sjen yn it peloton.

Fuortkomme slagge se net en datselde jilde foar bygelyks Kamminga, dy't gjin romte krige fan it peloton. Dêr soarge ûnder oaren Carien Kleibeuker fan de ploech fan Jillert Anema dat der gjin riders fuortkomme koene. Dat die fertuten want it kaam oan op in einsprint wêryn't Schouten, ek fan de ploech fan Anema, de rapste wie.

Klassemint

Francesca Lollobrigida bliuwt yn de liederstrui. Groenewoud hâldt de wite trui, foar de rapste jongere yn it klassemint.