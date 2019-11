Fryske filmmakkers winne Noorderkroon awards op Noordelijk Film Festival

Yn de dokumintêre wurdt tweintich jier nei de moard op Marianne Vaatstra weromsjoen oan de hân fan dokuminten fan de yntusken ferstoarne Nettie Groeneveld, dy't doetiids direkteur fan it azc yn Kollum wie.

Bêste amateurfilm

Ek de film 'Bûtendyk' fan Geertrui en Sjoukje Visser wûn in Noorderkroon award yn de kategory bêste amateurfilm. De film giet oer harren 91-jierrige heit Tsjerk Visser fan Wierum, dy't noch hieltyd eltse wike op it fiskersskip fan syn soan Monte de see op giet.

De Noorderkroon awards binne foar ferskate films en ûnderwerpen oer en fan makkers út Fryslân, Grinslân en Drinte.