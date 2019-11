It opsetten fan bisten wurdt hieltyd populêrder

De meast bysûndere opsette bisten komme foarby op it NK bisten preparearjen yn it Natuermuseum yn Ljouwert. Mear as 140 bisten út it hiele lân wurde beoardiele troch in sjuery. It giet benammen om fûgels, mar der sitte ek seldsume bisten by. Ien fan de pronkstikken is de orang-oetan.